Полиция не допустила столкновений сторонников и противников Brexit в центре Лондона

Полиции удалось разделить в воскресенье марши сторонников и противников Brexit в центре Лондона и не допустить ожидавшихся столкновений между их участниками, хотя оба шествия завершились вечером на Парламентской площади. Об этом сообщает агентство Press Association.

В марше, агитирующем за выход из ЕС, приняли участие порядка 3 тыс. сторонников ультраправого активиста, основателя радикальной группировки "Лига английской обороны" Томми Робинсона,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

С другим маршем, собравшим около 15 тыс. участников и, таким образом, впятеро превзошедшим по численности первый, по улицам Лондона прошли в основном сторонники Лейбористской партии и антифашисты. Они выступили против расизма и за проведение в стране повторного референдума по Brexit, чтобы не допустить ее выхода из ЕС. Участников этого марша поддержали лидер партии "Либеральные демократы" Винс Кейбл, руководство Партии "зеленых" и Плайд камри - Партии Уэльса.

Марш предшествовал намеченному на вторник голосованию в Палате общин британского парламента по достигнутому с Брюсселем соглашению по условиям Brexit.