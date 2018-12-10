В Следственный комитет Армении по положению на 24:00 поступило 51 сообщение, которые, предположительно, содержат признаки состава преступления (нарушения избирательного права), предусмотренного Уголовным кодексом Армении.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе СК Армении, 9 из полученных сообщений касаются случаев в Ереване, 5 – Сюникской, 9 – Ширакской, 4 – Арагацотнской, 9 – Араратской, 8 – Гегаркуникской, 2 – Армавирской, по одному в Вайоцдзорской, Тавушской и Лорийской областях. Еще 2 материала по факту попытки двойного голосования направлено в Главное военного следственное управление.

47 случаев касаются попыток двойного голосования, 3 случая – нарушения тайны голосования, 1 случай – препятствования реализации свободного волеизъявления избирателя.

Территориальными подразделениями СК Армении предпринимаются необходимые процессуальные действия, направленные на проверку указанных в сообщениях обстоятельств. О результатах проверки будет сообщено дополнительно.