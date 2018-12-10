Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян прибыл в предвыборный штаб блока «Мой шаг» в 00:55. Как сообщает «Арменпресс», Никол Пашинян отметил, что не будет давать пресс-конференцию. Члены блока представляют предварительные результаты, опубликованные Центральной избирательной комиссией.

В предвыборном штабе находятся также исполняющий обязанности вице-премьера Тигран Авинян, кандидат в депутаты Ален Симонян, исполняющий обязанности министра образования и науки Араик Арутюнян, кандидат в депутаты Лена Назарян и другие.