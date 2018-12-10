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ЦИК представляет предварительные результаты парламентских выборов: обработаны данные 313 избирательных участков


ЦИК представляет предварительные результаты парламентских выборов. Как сообщает Арменпресс, обработаны данные 313 избирательных участков.

Республиканская партия Армении - 3,90 % или 3467 голосов,

«Процветающая Армения» - 10,02 % или 8901 голосов,

«Светлая Армения» - 6,25 % или 5555 голосов,

Блок «Мой шаг» - 68,99 % или 61281 голосов,

«Сасна црер» - 1,47 % или 1309 голосов,

АРФ Дашнакцутюн - 5,21 % или 4632 голосов,

«Оринац еркир» - 0,84 % или 744 голосов,

«Решение гражданина» - 0,51 % или 451  голосов,

«Национальный прогресс» - 0,37 % или 326 голосов,

«Христианско-народное возрождение» - 0,45 % или 400 голосов,

Блок «Мы» - 1,98 % или 1758 голосов.




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