ЦИК представляет предварительные результаты парламентских выборов: обработаны данные 185 избирательных участков
ЦИК представляет предварительные результаты парламентских выборов. Как сообщает Арменпресс, обработаны данные 185 избирательных участков.
Блок «Мой шаг» - 67,24 % или 24466 голосов,
Республиканская партия Армении - 4,08 % или 1486 голосов,
«Процветающая Армения» - 10,57 % или 3848 голосов,
«Светлая Армения» - 6,35 % или 2311 голосов,
«Сасна црер» - 1,41 % или 512 голосов,
АРФ Дашнакцутюн - 6,31 % или 2295 голосов,
«Оринац еркир» - 0,90 % или 329 голосов,
«Решение гражданина» - 0,51 % или 185 голосов,
«Национальный прогресс» - 0,35 % или 128 голосов,
«Христианско-народное возрождение» - 0,43 % или 156 голосов,
Блок «Мы» - 1,85 % или 672 голосов.