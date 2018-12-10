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ЦИК представляет предварительные результаты парламентских выборов: обработаны данные 185 избирательных участков


ЦИК представляет предварительные результаты парламентских выборов. Как сообщает Арменпресс, обработаны данные 185 избирательных участков.

Блок «Мой шаг» - 67,24 % или 24466 голосов,

Республиканская партия Армении - 4,08 % или 1486 голосов,

«Процветающая Армения» - 10,57 % или 3848 голосов,

«Светлая Армения» - 6,35 % или 2311 голосов,

«Сасна црер» - 1,41 % или 512 голосов,

АРФ Дашнакцутюн - 6,31 % или 2295 голосов,

«Оринац еркир» - 0,90 % или 329 голосов,

«Решение гражданина» - 0,51 % или 185 голосов,

«Национальный прогресс» - 0,35 % или 128 голосов,

«Христианско-народное возрождение» - 0,43 % или 156 голосов,

Блок «Мы» - 1,85 % или 672 голосов.




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