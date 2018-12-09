ЦИК представляет предварительные результаты парламентских выборов
22:55, 9 Декабрь, 2018
ЦИК представляет предварительные результаты парламентских выборов. Как сообщает Арменпресс, обработаны данные 29 избирательных участков.
Блок «Мой шаг» - 59,71 % или 1362 голоса,
Республиканская партия Армении - 5,09% или 116 голосов,
«Процветающая Армения» - 15,21 % или 347 голосов,
«Светлая Армения» - 5,52 % или 126 голосов,
«Сасна црер» - 0,83 % или 19 голосов,
АРФ Дашнакцутюн - 9,78 % или 223 голосов
«Оринац еркир» - 1,53 % или 35 голосов,
«Решение гражданина» - 0,57 % или 13 голосов,
«Национальный прогресс» - 0,44 % или 10 голосов,
«Христианско-народное возрождение» - 0,35 % или 8 голосов,
Блок «Мы» - 0,96 % или 22 голосов.