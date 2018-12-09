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ЦИК представляет предварительные результаты парламентских выборов


ЦИК представляет предварительные результаты парламентских выборов. Как сообщает Арменпресс, обработаны данные 29 избирательных участков.

Блок «Мой шаг» - 59,71 % или 1362 голоса,

Республиканская партия Армении - 5,09% или 116 голосов,

«Процветающая Армения» - 15,21 % или 347 голосов,

«Светлая Армения» - 5,52 % или 126 голосов,

«Сасна црер» - 0,83 % или 19 голосов,

АРФ Дашнакцутюн - 9,78 % или 223 голосов

«Оринац еркир» - 1,53 % или 35 голосов,

«Решение гражданина» - 0,57 % или 13 голосов,

«Национальный прогресс» - 0,44 % или 10 голосов,

«Христианско-народное возрождение» -  0,35 % или 8 голосов,

Блок «Мы» - 0,96 % или 22 голосов.




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