Арарат Мирзоян выделил два существенных различия от предыдущих выборов

Арарат Мирзоян, который занимает второе место в списке альянса «Мой шаг», считает, что судя по откликам в средствах массовой информации и информации из штабов, были проведены свободные, честные, демократические и прозрачные парламентские выборы. Как сообщает Арменпресс, в беседе с журналистами Мирзоян отметил, что по сравнению с предыдущими выборами было два существенных различия: не было никакого незаконного давления на выражение воли избирателей и систематических попыток повлиять на выборы.

Он отметил, что в прессе было 1-2 случая о накоплениях возле избирательных участков, и благодаря правоохранительной системе эти вопросы решались оперативно.