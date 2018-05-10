Анонс мероприятий на 10 декабря
21:47, Декабрь 09, 2018
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- 22:43 Арарат Мирзоян выделил два существенных различия от предыдущих выборов
- 21:50 Роберт Кочарян не принял участия в голосовании
- 21:47 Анонс мероприятий на 10 декабря
- 21:42 В Следственный комитет Армении по положению на 20:00 поступило 38 сообщений
- 21:14 Явка на парламентских выборах в Армении составила 48,63%: ЦИК представляет предварительные данные
- 20:48 Полиция получила 144 сообщения о нарушениях на выборах
- 20:30 ЦИК представил избирательные расходы политических сил
- 20:01 Голосование на внеочередных парламентских выборах в Армении закончилось
- 19:40 Племянник Сержа Саргсяна помещен в камеру предварительного заключения и дожидается решения суда о выдаче на родину
- 19:33 Внеочередные парламентские выборы освещают около 1280 представителей СМИ
- 19:22 За выборами в Армении наблюдают 17 813 местных и 505 международных наблюдателей
- 19:10 В Следственном комитете по положению на 18:00 поступило 12 сообщений
- 18:27 По состоянию на 17:00 явка на выборах составила 39,54%
- 17:45 Анонс мероприятий на 10 декабря
- 17:41 Вещатели соблюдали положения закона об освещении выборов
- 17:18 В полицию поступило 26 сообщений о нарушениях, 7 из них содержат явные признаки преступлений
- 16:56 По 31 сигналу об избирательных нарушениях из всех, полученных в день голосования, подготавливаются материалы
- 16:49 В СК поступил один сигнал об избирательном нарушении
- 16:32 В большинстве областей ожидаются осадки, местами — туман
- 16:17 По данным на 14:00 часов, в Гегаркунике проголосовали 25,7 % избирателей
- 15:41 Левон Тер-Петросян проголосовал на внеочередных выборах в Национальное собрание Армении
- 15:38 ЗПЧ огласил статистику полученных сигналов – на 15:00 часов
- 15:36 Для освещения хода внеочередных выборов в НС Армении аккредитовано более 80 представителей иностранных СМИ
- 15:20 По данным на 14:00 часов проголосовало 24,53 % избирателей
- 15:10 Выборы строго соответствуют Избирательному кодексу РА и демократическим принципам — делегация НС Арцаха
- 15:00 По данным на 11:00 часов, в Гегаркунике проголосовали 7,8 % избирателей
- 14:35 Внимание всего мира приковано ко внеочередным выборам в Армении
- 14:32 Не пропадет ни один бюллетень — Никол Пашинян призывает активнее участвовать в голосовании
- 14:24 Третий президент Армении выполнил свой гражданский долг
- 14:06 Полиция дала пояснения относительно неточности на и/у 6/29
- 13:33 В результате выборов вы узнаете – кто является основной оппозицией правительству Армении: Пашинян сделал свой выбор
- 12:49 Армен Рустамян положительно оценивает ход выборов
- 12:46 По состоянию на 11:00 в голосовании приняли участие 7,76% избирателей
- 12:37 Арам Саргсян голосовал за сегодня и за будущее
- 12:31 Борьба старого и нового закончится сегодня: Эдмон Марукян призывает всех активно участвовать в выборах
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