В Следственный комитет Армении по положению на 20:00 поступило 38 сообщений, которые, предположительно, содержат признаки состава преступления (нарушения избирательного права), предусмотренного Уголовным кодексом Армении.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе СК Армении, 8 из полученных сообщений касаются случаев в Ереване, 4 – Сюникской, 7 – Ширакской, 3 – Арагацотнской, 5 – Араратской, 5 – Гегаркуникской, 2 – Армавирской, по одному в Вайоцдзорской и Лорийской областях.

35 случаев касаются попыток двойного голосования, 2 случая – нарушения тайны голосования, 1 случай – препятствования реализации свободного волеизъявления избирателя.

Территориальными подразделениями СК Армении предпринимаются необходимые процессуальные действия, направленные на проверку указанных в сообщениях обстоятельств. О результатах проверки будет сообщено дополнительно.