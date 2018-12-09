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Явка на парламентских выборах в Армении составила 48,63%: ЦИК представляет предварительные данные


Из 2 миллионов 592 тысяч 479 избирателей, имеющих право участвовать в парламентских выборах в Армении, в голосовании приняли участие 1 миллион 260 тысяч 479 граждан или 48,63 процента. Как передает Арменпресс, об этом сообщил глава ЦИК Тигран Мукучян.

В стране давно нет минимального порога явки избирателей на парламентских выборах, то есть они будут объявлены состоявшимися при любой активности.




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