Полиция получила 144 сообщения о нарушениях на выборах

На внеочередных выборах в НС Армении было зарегистрировано 144 сообщения о нарушениях. Об этом сообщил Арменпресс полковник полиции Ашот Саркисян на пресс-конференции в Центральной избирательной комиссии.

«В подразделениях полиции Армении было зарегистрировано 144 сообщения: 36 в Ереване и 108 в областях. Из них 58 касались преступлений, а 86 – не содержали признаки состава преступления. Семь из 58 сообщений были направлены в подразделения военной полиции, одно - в прокуратуру, одно - в Следственное управление Следственного комитета. По другим случаям полиция готовит материалы», - сказал Саркисян.