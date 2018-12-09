Голосование на внеочередных парламентских выборах в Армении закончилось. Как передает «Арменпресс», по положению на 20:00 9-го декабря закрылись все 2010 избирательных участков в 13 избирательных округах.

Голосование началось в 08:00. Скоро начнется подсчет голосов. По состоянию на 17:00 часов, явка составила 39.54%.

За места в парламенте борются 11 политических сил: 2 блока и 9 партий. Это блок «Мой шаг» и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна, правившая до мая этого года Республиканская партия Армении, партии «Процветающая Армения», «Светлая Армения», «Сасна црер», АРФ Дашнакцутюн, «Оринац еркир», «Решение гражданина», «Национальный прогресс», «Христианско-народное возрождение» и блок «Мы». Для прохождения в парламент политическим партиям необходимо преодолеть 5% барьер, а блокам – 7%. Если необходимый барьер преодолеют только две политические силы, то занявший третье место электоральный конкурент вне зависимости от результата также получит мандаты, поскольку Конституция гарантирует присутствие в представительном органе минимум трех партий или блоков.

Парламент избирается сроком на 5 лет. В Национальное Собрание будет избран минимум 101 депутат, еще 4 места по специальной квоте выделены представителям четырех крупных национальных меньшинств – езидам, русским, ассирийцам и курдам. Если какая-то сила получит 2/3 депутатских мандатов, то число депутатов будет увеличиваться, пока оппозиция не станет располагать 1/3 кресел. В стране давно нет минимального порога явки избирателей на парламентских выборах, то есть они будут объявлены состоявшимися при любой активности.