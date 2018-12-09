Внеочередные парламентские выборы освещают около 1280 представителей СМИ

Около 1200 местных средств массовой информации и около 80 представителей иностранных СМИ были зарегистрированы в Центральной избирательной комиссии для освещения внеочередных выборов. Как передает Арменпресс, об этом на пресс-конференции в Центральной избирательной комиссии сообщила пресс-секретарь председателя ЦИК Эрмине Арутюнян.

«Для освещения внеочередных выборов в ЦИК зарегистрированы 1200 представителей 70 местных СМИ и около 80 представителей 30 иностранных СМИ. ЦИК не отказал ни от одной СМИ», - сказала Арутюнян.

Для освещения выборов 2 апреля 2017 года были зарегистрированы более 1200 представителей СМИ.