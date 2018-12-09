В Следственном комитете по положению на 18:00 поступило 12 сообщений

В Следственный комитет Армении по положению на 18:00 поступило 12 сообщений, которые, предположительно, содержат признаки состава преступления(нарушения избирательного права), предусмотренного Уголовным кодексом Армении.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе СК Армении, 1 из полученных сообщений касается случая в Ереване, 4 – Сюникской, 4 – Ширакской, по одному в Вайоцдзорской, Араратской и Армавирской областях.

10 случаев касаются попыток двойного голосования, 1 случай – нарушения тайны голосования, 1 случай – препятствования реализации свободного волеизъявления избирателя.

Территориальными подразделениями СК Армении предпринимаются необходимые процессуальные действия, направленные на проверку указанных в сообщениях обстоятельств. О результатах проверки будет сообщено дополнительно.