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В Следственном комитете по положению на 18:00 поступило 12 сообщений


В Следственный комитет Армении по положению на 18:00 поступило 12 сообщений, которые, предположительно, содержат признаки состава преступления(нарушения избирательного права), предусмотренного Уголовным кодексом Армении.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе СК Армении, 1 из полученных сообщений касается случая в Ереване, 4 – Сюникской,  4 – Ширакской, по одному в  Вайоцдзорской, Араратской и  Армавирской областях.

10 случаев касаются попыток двойного голосования, 1 случай – нарушения тайны голосования, 1 случай – препятствования реализации свободного волеизъявления избирателя.

Территориальными подразделениями СК Армении предпринимаются необходимые процессуальные действия, направленные на проверку указанных в сообщениях обстоятельств. О результатах проверки будет сообщено дополнительно.




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