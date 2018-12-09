В полицию поступило 26 сообщений о нарушениях, 7 из них содержат явные признаки преступлений

За период с 08:00 до 15:00часов 9 декабря в полицию поступило 26 сообщений о нарушениях.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе полиции, 7 из них содержат явные признаки преступлений, 19 подлежат проверке.

По указанным 7 делам готовятся материалы. Из других 19 сообщений одно в результате проверки не было обосновано, 17 – еще проверяются, а 1 направлено в Минобороны.

По 31 сообщению с явными признаками преступлений готовятся материалы.