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В полицию поступило 26 сообщений о нарушениях, 7 из них содержат явные признаки преступлений


За  период с 08:00 до  15:00часов  9 декабря в полицию поступило 26 сообщений  о нарушениях.

Как  сообщили Арменпресс в пресс-службе  полиции, 7 из них содержат явные признаки преступлений, 19 подлежат проверке. 

По указанным 7 делам готовятся  материалы. Из других 19 сообщений одно в  результате  проверки  не было обосновано, 17 – еще проверяются, а  1 направлено в  Минобороны.

По 31 сообщению с  явными признаками преступлений  готовятся  материалы.




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