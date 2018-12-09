По 31 сигналу об избирательных нарушениях из всех, полученных в день голосования, подготавливаются материалы

Рабочая группа Генеральной прокуратуры Армениирассмотрела 64 сообщения о предполагаемых нарушениях, поступивших на 13:00 часов и касающихся продолжающегося голосования. По всем сигналам следственные органы проводят соответствующие мероприятия.

Как сообщили Арменпресс в ГП, 11 из сообщений зарегистрированы и поставлены на учет в результате мониторинга публикаций СМИ, а 53 получены от граждан – в виде заявлений в полицию и прокуратуру, а также рапортов, представленных сотрудниками полиции.

Для проверки законности достаточных оснований для возбуждения уголовного дела готовятся материалы в соответствии со статьями 180-181 УК РА. 27 из них касаются попытки голосования вместо другого лица более одного раза (ст.153), 4 – препятствования свободному волеизъявлению (149).

А по 33 случаям, содержащим сведения голословного и общего характера, проведена проверка, и в результате некоторые из них опровергнуты.

Из них

7 касались препятствования свободному волеизъявлению

1 – краже бюллетеня

2 – нарушения порядка составления и/списка

1 – дачи взятки

1 – запрета благотворительности

21 – других случаев.

Рабочая группа Генпрокуратуры продолжает работу.