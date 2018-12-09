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По 31 сигналу об избирательных нарушениях из всех, полученных в день голосования, подготавливаются материалы


Рабочая группа Генеральной прокуратуры Армениирассмотрела 64 сообщения о предполагаемых нарушениях, поступивших на 13:00 часов и касающихся продолжающегося голосования. По всем сигналам следственные органы  проводят соответствующие  мероприятия. 

Как  сообщили Арменпресс в ГП,  11 из сообщений зарегистрированы и поставлены  на учет в  результате  мониторинга публикаций  СМИ, а 53  получены  от граждан – в виде заявлений  в  полицию и прокуратуру, а  также рапортов, представленных сотрудниками полиции.   

Для  проверки законности  достаточных оснований  для  возбуждения  уголовного дела готовятся материалы  в  соответствии со статьями 180-181 УК РА. 27 из них касаются попытки голосования  вместо другого лица более одного раза (ст.153), 4 – препятствования  свободному  волеизъявлению (149).

А  по 33 случаям, содержащим сведения  голословного и общего характера, проведена  проверка, и в  результате  некоторые из них опровергнуты. 

Из них

7 касались препятствования  свободному  волеизъявлению

1 – краже бюллетеня

2 – нарушения порядка составления  и/списка

1 – дачи  взятки

1 – запрета  благотворительности

21 – других случаев. 

 

Рабочая группа  Генпрокуратуры  продолжает работу.

 




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