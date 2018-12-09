По 31 сигналу об избирательных нарушениях из всех, полученных в день голосования, подготавливаются материалы
Рабочая группа Генеральной прокуратуры Армениирассмотрела 64 сообщения о предполагаемых нарушениях, поступивших на 13:00 часов и касающихся продолжающегося голосования. По всем сигналам следственные органы проводят соответствующие мероприятия.
Как сообщили Арменпресс в ГП, 11 из сообщений зарегистрированы и поставлены на учет в результате мониторинга публикаций СМИ, а 53 получены от граждан – в виде заявлений в полицию и прокуратуру, а также рапортов, представленных сотрудниками полиции.
Для проверки законности достаточных оснований для возбуждения уголовного дела готовятся материалы в соответствии со статьями 180-181 УК РА. 27 из них касаются попытки голосования вместо другого лица более одного раза (ст.153), 4 – препятствования свободному волеизъявлению (149).
А по 33 случаям, содержащим сведения голословного и общего характера, проведена проверка, и в результате некоторые из них опровергнуты.
Из них
7 касались препятствования свободному волеизъявлению
1 – краже бюллетеня
2 – нарушения порядка составления и/списка
1 – дачи взятки
1 – запрета благотворительности
21 – других случаев.
Рабочая группа Генпрокуратуры продолжает работу.