9 декабря днемв Армении ожидается погода без осадков. 12-13 декабря в большинстве областей ожидаются осадки, местами —туман.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС РА, 10-11 и 14 декабряожидается погода без осадков.

Ветер юго-западный, скорость 5-10 м/с.

13-14 декабрятемпература воздуха понизится на 4-6 градусов.

В Ереване 9 декабря днем и 12-13 декабряожидаются дожди.10-11 и 14 декабряожидается погода без осадков.