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В большинстве областей ожидаются осадки, местами — туман


9 декабря днемв Армении ожидается погода без осадков. 12-13 декабря в  большинстве  областей ожидаются осадки, местами —туман.

Как  сообщили Арменпресс в  пресс-службе МЧС РА, 10-11  и  14 декабряожидается погода без осадков.

Ветер юго-западный, скорость 5-10  м/с.

13-14 декабрятемпература воздуха   понизится на 4-6 градусов.

В Ереване 9 декабря днем и 12-13 декабряожидаются дожди.10-11  и  14 декабряожидается погода без осадков.




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