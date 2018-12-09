В большинстве областей ожидаются осадки, местами — туман
9 декабря днемв Армении ожидается погода без осадков. 12-13 декабря в большинстве областей ожидаются осадки, местами —туман.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС РА, 10-11 и 14 декабряожидается погода без осадков.
Ветер юго-западный, скорость 5-10 м/с.
13-14 декабрятемпература воздуха понизится на 4-6 градусов.
В Ереване 9 декабря днем и 12-13 декабряожидаются дожди.10-11 и 14 декабряожидается погода без осадков.
- 17:18 В полицию поступило 26 сообщений о нарушениях, 7 из них содержат явные признаки преступлений
- 16:56 По 31 сигналу об избирательных нарушениях из всех, полученных в день голосования, подготавливаются материалы
- 16:49 В СК поступил один сигнал об избирательном нарушении
- 16:32 В большинстве областей ожидаются осадки, местами — туман
- 16:17 По данным на 14:00 часов, в Гегаркунике проголосовали 25,7 % избирателей
- 15:41 Левон Тер-Петросян проголосовал на внеочередных выборах в Национальное собрание Армении
- 15:38 ЗПЧ огласил статистику полученных сигналов – на 15:00 часов
- 15:36 Для освещения хода внеочередных выборов в НС Армении аккредитовано более 80 представителей иностранных СМИ
- 15:20 По данным на 14:00 часов проголосовало 24,53 % избирателей
- 15:10 Выборы строго соответствуют Избирательному кодексу РА и демократическим принципам — делегация НС Арцаха
- 15:00 По данным на 11:00 часов, в Гегаркунике проголосовали 7,8 % избирателей
- 14:35 Внимание всего мира приковано ко внеочередным выборам в Армении
- 14:32 Не пропадет ни один бюллетень — Никол Пашинян призывает активнее участвовать в голосовании
- 14:24 Третий президент Армении выполнил свой гражданский долг
- 14:06 Полиция дала пояснения относительно неточности на и/у 6/29
- 13:33 В результате выборов вы узнаете – кто является основной оппозицией правительству Армении: Пашинян сделал свой выбор
- 12:49 Армен Рустамян положительно оценивает ход выборов
- 12:46 По состоянию на 11:00 в голосовании приняли участие 7,76% избирателей
- 12:37 Арам Саргсян голосовал за сегодня и за будущее
- 12:31 Борьба старого и нового закончится сегодня: Эдмон Марукян призывает всех активно участвовать в выборах
- 12:29 На участке 9/58 в Ереване выборы проходят без нарушений
- 12:28 На участке 9/59 в Ереване выборы проходят без нарушений
- 12:10 На участке 3/23 в Ереване выборы проходят без нарушений
- 12:02 Католикос проголосовал за стабильность, мир и прогресс в стране
- 11:58 Сегодня самыми удачливыми политическими деятелями являются крупные собственники: Царукян – о своем решении принять участие в выборах
- 11:46 Левон Ширинян голосовал за творческую Армению
- 11:26 Артур Ванецян уверен, что выборы станут беспрецедентными в истории Армении
- 11:24 Ара Баблоян проголосовал во имя безопасности Армении и Арцаха
- 11:22 Это должны быть выборы во имя будущего: Армен Саркисян проголосовал
- 11:13 Голосование на участке 22/26 не прекратилось: были определенные тегнические проблемы
- 10:45 Голосование на участке 9/47 в Ереване проходит спокойно, без нарушений
- 10:34 Варужан Аветисян проголосовал во имя суверенной и сильной Армении
- 10:32 В Шираке действует 220 избирательных участков
- 10:29 Ожидаю, что к концу дня у нас будет более сплоченное общество: Виген Саркисян сделал свой выбор
- 10:25 В случае утраты документа, удостоверяющего личность избирателя, он может голосовать по справке, выданной уполномоченным органом
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