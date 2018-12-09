ЗПЧ огласил статистику полученных сигналов – на 15:00 часов

Аппарат ЗПЧ Армении огласил статистику полученных на горячую линию сигналов: на 15:00 часов получено 37 сигналов.

Как сообщили Арменпресс в аппарате ЗПЧ, сигналы в основном связаны с вопросом доступности и интерьера избирательных участков, возможности участвовать вдругом месте, с голосованием лиц, находящихся на стационарном лечении, голосованием лиц, не учтенных в списках и т.д.

Помимо этого, внимательно изучаются публикации в СМИ и соцсетях. Уже изучено более 500 публикаций.

Изучаются сигналы, полученные по горячей линии – в том числе и в областях. Группы быстрого реагирования, командированные в области в рамках полномочий Омбудсмена, в полномочных органах требуют объяснений относительно поднятых в сигналах вопросов.

Аппарат ЗПЧ работает с раннего утра. Сигналы, касающиеся хода голосования, можно направлять по горячей линии – 116, а также по тел. (096) 116 100.

Для контактов с представителями ЗПЧ в областях республики можно звонить по следующим номерам:

(043) 512-116—Ширакская область

(043) 991-189—Гегаркуникская область

(043) 513-116—Сюникская область

(043) 506-116—Лорийская область

(043) 507-116—Арагацотнская область

(043) 514-116—Тавушская область