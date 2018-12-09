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ЗПЧ огласил статистику полученных сигналов – на 15:00 часов


Аппарат ЗПЧ Армении  огласил  статистику полученных на горячую линию сигналов:  на 15:00 часов получено 37 сигналов. 

Как  сообщили Арменпресс в аппарате  ЗПЧ, сигналы  в  основном связаны  с  вопросом доступности и интерьера  избирательных участков, возможности участвовать вдругом месте, с голосованием лиц, находящихся на стационарном лечении, голосованием лиц, не учтенных в  списках и т.д.

Помимо этого, внимательно изучаются публикации в  СМИ и соцсетях. Уже  изучено более 500 публикаций.

Изучаются  сигналы, полученные по горячей линии – в  том числе и в  областях. Группы  быстрого реагирования, командированные в  области в рамках полномочий Омбудсмена, в  полномочных органах требуют  объяснений  относительно поднятых в  сигналах вопросов.  

Аппарат ЗПЧ работает с раннего утра. Сигналы, касающиеся хода голосования, можно направлять по горячей линии – 116, а  также по тел. (096) 116 100.

Для  контактов с представителями ЗПЧ  в  областях республики можно звонить по следующим номерам:

(043) 512-116—Ширакская область

(043) 991-189—Гегаркуникская область

(043) 513-116—Сюникская область

(043) 506-116—Лорийская область

(043) 507-116—Арагацотнская область

(043) 514-116—Тавушская область

 

 

 

 

 

 




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