По данным на 14:00 часов проголосовало 24,53 % избирателей

По данным на 14:00 часов на внеочередных парламентских выборах проголосовало 636.55 граждан, или 24,53 % избирателей.

Как передает Арменпресс, об этом в Информцентре ЦИК сообщила член ЦИК Сильва Маркосян.

2 апреля 2017г. в голосовании на выборах в Национальное Собрание Армении, по данным на 14:00 часов, приняли участие 33.46 граждан.

«На и/у 1 поданным на 14:00 по местному времени из 200.915имеющих право голоса граждан в голосовании на внеочередных выборах в Национальное Собрание Армении приняли участие 46.618 избирателей или 24.02 % от их общего числа.

На и/у 2 поданным на 14:00 по местному времени из 213.578имеющих право голоса граждан в голосовании на внеочередных выборах в Национальное Собрание Армении приняли участие 50.940 избирателей или 23,85 % от их общего числа.

На и/у 3 поданным на 14:00 по местному времени из 225.181 имеющего право голоса гражданина в голосовании на внеочередных выборах в Национальное Собрание Армении приняли участие 53.472 избирателей или 23,75 % от их общего числа», - представила итоги Маркосян.

В Ереване по данным на 14:00 по местному времени из 849.912 имеющих право голоса граждан в голосовании на внеочередных выборах в Национальное Собрание Армении приняли участие 199.971 избирателей или 23,53 % от общего числа.

«В целом, по данным на 14:00 по местному времени из 2млн 592 тысяч 479 имеющих право голоса граждан в голосовании на внеочередных выборах в Национальное Собрание Армении приняли участие 636.055 избирателей или 24,53 % от общего числа.

В крупных областных центрах самыми активными стали жители Капана – проголосовало 31,68% избирателей.

Самый низкий показатель – в Гюмри: проголосовало 18,22 % избирателей.