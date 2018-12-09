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Выборы строго соответствуют Избирательному кодексу РА и демократическим принципам — делегация НС Арцаха


Делегация  НС Арцаха осуществляет наблюдательскую миссию навнеочередных выборах в Национальное собрание Армении.

В  беседе с Арменпресс директор офиса  партии «Свободная Родина», глава фракции НС АР «Айреник» («Родина») Артур Товмасян сказал, что в  составе  миссии 8 депутатов парламента  НКР.

«До 20:00  будем наблюдать на и/у. Уже  побывали в Давидашене, Аване, Эчмиадзине. Посетим и области. Участки для  посещений  выбираются по принципу  случайности», - сказал он.

Он отметил, что до сих пор никаких нарушений  не  отмечено. «Главное –  глаза людей  светятся счастьем», - сказал он.

Товмасян отметил, что эти выборы – один из приоритетов  государственного строительства РА. На  данный момент они строго соответствуют Избирательному  кодексу  РА и демократическим принципам.

«Народ должен решить, какая из политических сил будет ведущей, и кто станет лидером», - сказал он.

Артур Товмасян сказал, что члены  делегации в  сопровождении посла  Арцаха встретятся  и  с  президентом Арменом Саркисяном. 

На  вопрос, как  он оценивает, что в  составе  партий, участвующих в  выборах, преобладает молодежь, он отметил:

«Я и сам  еще молодым стал спикером НС Арцаха. Молодежи обязательно надо давать возможность проявиться, ей  надо доверять. Я  высоко ценю не только их участие, но и роль женщин – и в законодательной, и в исполнительной  власти.

Чтобы  обеспечить безопасность Арцаха, нужна мощная  Диаспора  и  стабильная  Армения», - сказал Товмасян.


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