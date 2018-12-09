Выборы строго соответствуют Избирательному кодексу РА и демократическим принципам — делегация НС Арцаха

Делегация НС Арцаха осуществляет наблюдательскую миссию навнеочередных выборах в Национальное собрание Армении.

В беседе с Арменпресс директор офиса партии «Свободная Родина», глава фракции НС АР «Айреник» («Родина») Артур Товмасян сказал, что в составе миссии 8 депутатов парламента НКР.

«До 20:00 будем наблюдать на и/у. Уже побывали в Давидашене, Аване, Эчмиадзине. Посетим и области. Участки для посещений выбираются по принципу случайности», - сказал он.

Он отметил, что до сих пор никаких нарушений не отмечено. «Главное – глаза людей светятся счастьем», - сказал он.

Товмасян отметил, что эти выборы – один из приоритетов государственного строительства РА. На данный момент они строго соответствуют Избирательному кодексу РА и демократическим принципам.

«Народ должен решить, какая из политических сил будет ведущей, и кто станет лидером», - сказал он.

Артур Товмасян сказал, что члены делегации в сопровождении посла Арцаха встретятся и с президентом Арменом Саркисяном.

На вопрос, как он оценивает, что в составе партий, участвующих в выборах, преобладает молодежь, он отметил:

«Я и сам еще молодым стал спикером НС Арцаха. Молодежи обязательно надо давать возможность проявиться, ей надо доверять. Я высоко ценю не только их участие, но и роль женщин – и в законодательной, и в исполнительной власти.

Чтобы обеспечить безопасность Арцаха, нужна мощная Диаспора и стабильная Армения», - сказал Товмасян.