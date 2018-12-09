По данным на 11:00 часов, в Гегаркунике проголосовали 7,8 % избирателей

Как сообщили Арменпресс комиссии и/у 19, 20, 21, из 191.152 имеющих право голоса граждан в голосовании на внеочередных выборах в Национальное собрание Армении приняли участие 14.950 избирателей или 7,8% от общего числа.

На и/у 19 из 57.890 имеющих право голоса граждан в голосовании принял участие 3591избиратель.

На и/у 20 из 52.378имеющих право голоса граждан в голосовании приняли участие 5708избирателей.

На и/у 21 из 80.884имеющих право голоса граждан в голосовании принял участие 5651избиратель.

Голосование проходит без нарушений и инцидентов. На 11:00 часов никаких жалоб или сигналов не поступало.

ХосровХлгатян