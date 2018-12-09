Время в Ереване: 11:07:36,   9 Декабрь

По данным на 11:00 часов, в Гегаркунике проголосовали 7,8 % избирателей


Как  сообщили Арменпресс комиссии  и/у 19, 20, 21,  из 191.152 имеющих право голоса граждан в голосовании на внеочередных выборах в Национальное собрание Армении приняли участие 14.950  избирателей или 7,8% от общего числа.

На  и/у 19 из 57.890 имеющих право голоса граждан в голосовании  принял участие 3591избиратель.

На  и/у 20  из 52.378имеющих право голоса граждан в голосовании  приняли участие 5708избирателей.

На  и/у 21  из 80.884имеющих право голоса граждан в голосовании принял участие 5651избиратель.

Голосование  проходит без нарушений  и инцидентов. На  11:00 часов никаких жалоб или сигналов  не  поступало.

 

ХосровХлгатян

 




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