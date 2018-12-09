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Внимание всего мира приковано ко внеочередным выборам в Армении


Мировые  СМИ с раннего утра  9 декабря  следят за внеочередными  выборами в Армении.

Британская ВВС в  статье  «Лидер Армении Никол Пашинян проводит  пробные внеочередные  выборы» пишет:

«В воскресенье армяне голосуют в досрочных парламентских выборах - этоважный тест для человека, стоящего  за мирной  «бархатной революцией», которая состоялась в стране в апреле». ВВС считает, что скорее всего на выборах победит возглавляемый  Пашиняном блок Мой шаг».

Французская AFP также обратилась к выборам  в статье под названием «Земля Ноя: история и культура Армении».

AFP  выделила ряд важных фрагментов  в истории и культуре Армении: это  первая нация, принявшая христианство, Геноцид армян, рассыпавшаяся по всему  диаспора, знаменитые на весь мир армяне  и т.д.

RT также отмечает, что опросы показывают:  что  альянс«Мой шаг»во главе с исполняющим обязанности премьер-министра НиколомПашиняном получит парламентское большинство.

AlJazeera напоминает, что в начале этого года блок Пашиняна одержал убедительную победу на выборах в городской Совет старейшин Еревана, набрав более 80 процентов голосов. Журналист Робин Форрестер-Уокер отмечает,  что победа Пашиняна  на  выборах сделает процесс революции  полным.

Иранское Press TV напомнило об опросе Gallup, согласно которому «Мой шаг» получит  69,4 процентов голосов.

 К выборам обратился и турецкий TRT World, который  цитирует слова премьер-министра Никола Пашиняна -  сделать Армению "индустриальной, высокотехнологичной, ориентированной на экспорт страной" и осуществить "экономическую революцию".

Канадская DigitalJournal пишет, что «внеочередными выборами Армения укрепит революционный  процесс».

 

 

 




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