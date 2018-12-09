Внимание всего мира приковано ко внеочередным выборам в Армении

Мировые СМИ с раннего утра 9 декабря следят за внеочередными выборами в Армении.

Британская ВВС в статье «Лидер Армении Никол Пашинян проводит пробные внеочередные выборы» пишет:

«В воскресенье армяне голосуют в досрочных парламентских выборах - этоважный тест для человека, стоящего за мирной «бархатной революцией», которая состоялась в стране в апреле». ВВС считает, что скорее всего на выборах победит возглавляемый Пашиняном блок Мой шаг».

Французская AFP также обратилась к выборам в статье под названием «Земля Ноя: история и культура Армении».

AFP выделила ряд важных фрагментов в истории и культуре Армении: это первая нация, принявшая христианство, Геноцид армян, рассыпавшаяся по всему диаспора, знаменитые на весь мир армяне и т.д.

RT также отмечает, что опросы показывают: что альянс«Мой шаг»во главе с исполняющим обязанности премьер-министра НиколомПашиняном получит парламентское большинство.

AlJazeera напоминает, что в начале этого года блок Пашиняна одержал убедительную победу на выборах в городской Совет старейшин Еревана, набрав более 80 процентов голосов. Журналист Робин Форрестер-Уокер отмечает, что победа Пашиняна на выборах сделает процесс революции полным.

Иранское Press TV напомнило об опросе Gallup, согласно которому «Мой шаг» получит 69,4 процентов голосов.

К выборам обратился и турецкий TRT World, который цитирует слова премьер-министра Никола Пашиняна - сделать Армению "индустриальной, высокотехнологичной, ориентированной на экспорт страной" и осуществить "экономическую революцию".

Канадская DigitalJournal пишет, что «внеочередными выборами Армения укрепит революционный процесс».