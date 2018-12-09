В результате выборов вы узнаете – кто является основной оппозицией правительству Армении: Пашинян сделал свой выбор

И.о. премьер-министра Армении, лидер списка блока «Мой шаг» Никол Пашинян проголосовал во имя свободной, счастливой и сильной Армении. Как передает «Арменпресс», Пашинян сделал свой выбор, проголосовав на участке 8/16 в Ереване, куда он пришел с семьей.

«Мы уже достигли наших основных целей. Это действительно свободные, прозрачные и демократичные выборы. Нашей целью было достичь демократии, в чем мы преуспели. В будущем мы ее еще более укрепим институционально»,- сказал он в беседе с журналистами.

По его словам, кому быть в парламенте – решает избиратель. «В результате выборов вы узнаете – кто является основной оппозицией правительству Армении»,- сказал и.о. премьер-министра Армении, лидер списка блока «Мой шаг» Никол Пашинян.

По поводу заявления кандидата от ППА Наиры Зограбян о том, что в областях губернаторы работают на блок «Мой шаг», Пашинян сказал: «Часть наших губернаторов является кандидатами, они участвуют в агитации – согласно закону. Было бы нелогично, если бы они агитировали в пользу иной силы, конечно все они были в отпуске»,- сказал он.

Он прокомментировал и арест Кочаряна по делу 1-го марта. "Как вы знаете, Европейский суд по правам человека начал выносить решения по 1 марта. Я думаю, они уже показывают, что версия прежних властей по делу 1 марта от начала до конца фальшива", — сказал Пашинян.

Он напомнил, что во время событий 1 марта были убиты 10 граждан Армении. Доказательства, по его словам, фальсифицировались, армия была незаконно вовлечена в политические процессы.

Реальная картина уже есть, а подробности и виновные будут найдены, заверил и.о. премьер-министра.

Что касается прослушек и обвинений в давлении на судебную систему, то, по словам Пашиняна, судам никогда никаких указаний не давалось, в том числе по делу Кочаряна.

Доказывающие это факты вырезаны из опубликованных, подвергнувшихся монтажу прослушек.

"Я официально заявляю, что судебная система Армении никогда не была так свободна, как сегодня", — отметил Пашинян.



По поводу прозвучавших из уст Давида Шахназаряна обвинений в госизмене Пашинян сказал, что если кто-то скрывает факты, свидетельствующие о госизмене, сам является изменником: «Те, кто обвиняет нас в госизмене, но не заявляют об этом в СНБ и не дают показания, сами являются изменниками, или же пусть соберут пресс-конференцию и предъявят факты и детали»,- сказал он.

Он прокомментировал и вопрос генсека ОДКБ. По словам Пашиняна, на данный момент пока решения нет.

«Решения в ОДКБ принимаются консенсусом. Армения сказала о своей позиции, и я сказал, что не это является самым важным вопросом. Так или иначе, срок по квоте Армении должен закончиться. Есть гораздо более важные проблемы, которые обсуждаются»,- сказал Никол Пашинян.

На внеочередных парламентских выборах в Армении стартовало голосование. Как передает «Арменпресс», по положению на 08:00 9-го декабря открылись все 2010 избирательных участков в 13 избирательных округах.

Глосование завершится в 20:00, после чего начнется подсчет голосов.

За места в парламенте борются 11 политических сил: 2 блока и 9 партий. Это блок «Мой шаг» и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна, правившая до мая этого года Республиканская партия Армении, партии «Процветающая Армения», «Светлая Армения», «Сасна црер», АРФ Дашнакцутюн, «Оринац еркир», «Решение гражданина», «Национальный прогресс», «Христианско-народное возрождение» и блок «Мы». Для прохождения в парламент политическим партиям необходимо преодолеть 5% барьер, а блокам – 7%. Если необходимый барьер преодолеют только две политические силы, то занявший третье место электоральный конкурент вне зависимости от результата также получит мандаты, поскольку Конституция гарантирует присутствие в представительном органе минимум трех партий или блоков.

Парламент избирается сроком на 5 лет. В Национальное Собрание будет избран минимум 101 депутат, еще 4 места по специальной квоте выделены представителям четырех крупных национальных меньшинств – езидам, русским, ассирийцам и курдам. Если какая-то сила получит 2/3 депутатских мандатов, то число депутатов будет увеличиваться, пока оппозиция не станет располагать 1/3 кресел. В стране давно нет минимального порога явки избирателей на парламентских выборах, то есть они будут объявлены состоявшимися при любой активности.

По данным полиции на 8 декабря текущего года, общее число избирателей Армении, включенных в регистр, составляет 2 573 779.

По данным ЦИК, на 1500 избирательных участках установлены видеокамеры, которые позволят следить за ходом голосования и последующим подсчетом голосов в режиме реального времени.



За выборами будут следить более 17 тысяч местных наблюдателей из 22 общественных организаций, а также зарубежные наблюдатели, представляющие восемь общественных организаций - Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ/ОБСЕ), Парламентскую Ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), Содружество независимых государств (СНГ), Межпарламентскую Ассамблею СНГ (МПА СНГ), Парламентскую Ассамблею ОБСЕ (ПА ОБСЕ), Европейский парламент, "Содействие инициативам свободы и демократии" (SILBA) и "Европейская сеть организаций по наблюдение за выборами" (ENEMO).

В течение всего периода голосования ЦИК, Генпрокуратура, Полиция, и офис Омбудсмена будут периодически представлять текущую информацию о возможных нарушениях, поступающих жалобах и заявлениях, публикациях в СМИ и проводимых на их основании расследованиях.На выборах зарегистрированы около 70-ти местных и 32 зарубежных СМИ.На сайте ЦИК размещена ссылка на «Прямая трансляция с избирательных участков» , по которой можно в он-лайн режиме наблюдать за ходом выборов на 1500 избирательных участках.