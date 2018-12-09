Голосование на участке 22/26 не прекратилось: были определенные тегнические проблемы

Голосование на участке 22/26 не прекратилось: не было избирателя, который не получил бы полный набор бюллетеней для голосования. «Голосование на избирательном участке 22/26 приостановлено не было, выяснилось, что произошла некоторая проблема, затем было обеспечено наличие бюллетеней под №4, голосование возобновлено, никаких перебоев нет», – как передает «Арменпресс», об этом этом сообщила начальник юридического управления Центральной избирательной комиссии Армении Лилия Акопян, отвечая на вопрос о приостановлении голосования на избирательном участке 22/26.

«Все 11 бюллетеней были предоставлены всем избирателям, проголосовавшим на данном участке. Произошла техническая ошибка, на тот момент члены комиссии не успели разместить данную бюллетень, мы установили связь также участковой комиссией, бюллетени сразу же были обеспечены. Учитывая, что объем большой и члены комиссии накануне данные бюллетени поместили в сейф, проблема возникла в связи с этим. Не было проблемы, связанной с нарушением прав избирателей», – отметила она.

На внеочередных парламентских выборах в Армении стартовало голосование. Как передает «Арменпресс», по положению на 08:00 9-го декабря открылись все 2010 избирательных участков в 13 избирательных округах.

Глосование завершится в 20:00, после чего начнется подсчет голосов.

За места в парламенте борются 11 политических сил: 2 блока и 9 партий. Это блок «Мой шаг» и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна, правившая до мая этого года Республиканская партия Армении, партии «Процветающая Армения», «Светлая Армения», «Сасна црер», АРФ Дашнакцутюн, «Оринац еркир», «Решение гражданина», «Национальный прогресс», «Христианско-народное возрождение» и блок «Мы». Для прохождения в парламент политическим партиям необходимо преодолеть 5% барьер, а блокам – 7%. Если необходимый барьер преодолеют только две политические силы, то занявший третье место электоральный конкурент вне зависимости от результата также получит мандаты, поскольку Конституция гарантирует присутствие в представительном органе минимум трех партий или блоков.

Парламент избирается сроком на 5 лет. В Национальное Собрание будет избран минимум 101 депутат, еще 4 места по специальной квоте выделены представителям четырех крупных национальных меньшинств – езидам, русским, ассирийцам и курдам. Если какая-то сила получит 2/3 депутатских мандатов, то число депутатов будет увеличиваться, пока оппозиция не станет располагать 1/3 кресел. В стране давно нет минимального порога явки избирателей на парламентских выборах, то есть они будут объявлены состоявшимися при любой активности.

По данным полиции на 8 декабря текущего года, общее число избирателей Армении, включенных в регистр, составляет 2 573 779.

По данным ЦИК, на 1500 избирательных участках установлены видеокамеры, которые позволят следить за ходом голосования и последующим подсчетом голосов в режиме реального времени.



За выборами будут следить более 17 тысяч местных наблюдателей из 22 общественных организаций, а также зарубежные наблюдатели, представляющие восемь общественных организаций - Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ/ОБСЕ), Парламентскую Ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), Содружество независимых государств (СНГ), Межпарламентскую Ассамблею СНГ (МПА СНГ), Парламентскую Ассамблею ОБСЕ (ПА ОБСЕ), Европейский парламент, "Содействие инициативам свободы и демократии" (SILBA) и "Европейская сеть организаций по наблюдение за выборами" (ENEMO).

В течение всего периода голосования ЦИК, Генпрокуратура, Полиция, и офис Омбудсмена будут периодически представлять текущую информацию о возможных нарушениях, поступающих жалобах и заявлениях, публикациях в СМИ и проводимых на их основании расследованиях.На выборах зарегистрированы около 70-ти местных и 32 зарубежных СМИ.На сайте ЦИК размещена ссылка на «Прямая трансляция с избирательных участков» , по которой можно в он-лайн режиме наблюдать за ходом выборов на 1500 избирательных участках.