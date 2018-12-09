В случае утраты документа, удостоверяющего личность избирателя, он может голосовать по справке, выданной уполномоченным органом – паспортным столом полиции. Как передает «Арменпресс», об этом сообщил секретарь ЦИК Армении Армен Смбатян.

Он отметил, что надо довести до избирателей порядок голосования, по которому выборы в парламент проходят уже во второй раз.

Во-первых, важно знать, что учет избирателя на участке ведется на основании одного из 3 документов, удостоверяющих личность избирателя, в случае утраты документа, удостоверяющего личность избирателя, он может голосовать по справке, выданной уполномоченным органом – паспортным столом полиции.

Сверка данных проводится особым электронным устройством, со стороны специалиста. Затем личность избирателя подтверждается отпечатками пальцев. Ему выдается талон избирателя, если талон будет утрачен – избиратель не сможет проголосовать.

Избирателей будут регистрировать и выдавать им бюллетени так же, как и на предыдущих парламентских выборах, в апреле 2017 года.



Так, избиратель получит не один бюллетень, а одиннадцать – по одному на каждую партию или избирательный блок. На лицевой стороне бюллетеня будет название партии и первая тройка кандидатов по ее пропорциональному списку, а на обороте – список кандидатов этой партии на данном территориальном округе (всего их в республике 13).

Избиратель может явиться на участок с любым из возможных удостоверений личности: биометрическому или не биометрическому паспорту, либо ID-карте.

Даже если избиратель потерял удостоверение личности, он может явиться в паспортный отдел полиции, где получит справку для голосования. Паспортные столы будут работать беспрерывно, до конца голосования.

Персонал избирательного участка проверяет документы избирателя через электронные устройства. Если избиратель зарегистрирован на данном участке, машина выдает зеленый свет. У избирателя, снова электронно, снимают отпечатки пальцев. После этого машина выдает талон для голосования.

Его данные оказываются на экране. Серийный номер и то который он избиратель в списке и фото если оно есть в базе. А в базе есть фотографии тех избирателей которые были после 2007 года.

"Этот талон нужно хранить вплоть до того, как вы подойдете к членам участковой комиссии. Только с талоном вы сможете получить от них бюллетени. Без талона они просто не имеют права их выдать. Иначе их могут обвинить в допуске лишних избирателей на участок", - заявил Смбатян.

На внеочередных парламентских выборах в Армении стартовало голосование. Как передает «Арменпресс», по положению на 08:00 9-го декабря открылись все 2010 избирательных участков в 13 избирательных округах.

Глосование завершится в 20:00, после чего начнется подсчет голосов.

За места в парламенте борются 11 политических сил: 2 блока и 9 партий. Это блок «Мой шаг» и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна, правившая до мая этого года Республиканская партия Армении, партии «Процветающая Армения», «Светлая Армения», «Сасна црер», АРФ Дашнакцутюн, «Оринац еркир», «Решение гражданина», «Национальный прогресс», «Христианско-народное возрождение» и блок «Мы». Для прохождения в парламент политическим партиям необходимо преодолеть 5% барьер, а блокам – 7%. Если необходимый барьер преодолеют только две политические силы, то занявший третье место электоральный конкурент вне зависимости от результата также получит мандаты, поскольку Конституция гарантирует присутствие в представительном органе минимум трех партий или блоков.

Парламент избирается сроком на 5 лет. В Национальное Собрание будет избран минимум 101 депутат, еще 4 места по специальной квоте выделены представителям четырех крупных национальных меньшинств – езидам, русским, ассирийцам и курдам. Если какая-то сила получит 2/3 депутатских мандатов, то число депутатов будет увеличиваться, пока оппозиция не станет располагать 1/3 кресел. В стране давно нет минимального порога явки избирателей на парламентских выборах, то есть они будут объявлены состоявшимися при любой активности.

По данным полиции на 8 декабря текущего года, общее число избирателей Армении, включенных в регистр, составляет 2 573 779.

По данным ЦИК, на 1500 избирательных участках установлены видеокамеры, которые позволят следить за ходом голосования и последующим подсчетом голосов в режиме реального времени.



За выборами будут следить более 17 тысяч местных наблюдателей из 22 общественных организаций, а также зарубежные наблюдатели, представляющие восемь общественных организаций - Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ/ОБСЕ), Парламентскую Ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), Содружество независимых государств (СНГ), Межпарламентскую Ассамблею СНГ (МПА СНГ), Парламентскую Ассамблею ОБСЕ (ПА ОБСЕ), Европейский парламент, "Содействие инициативам свободы и демократии" (SILBA) и "Европейская сеть организаций по наблюдение за выборами" (ENEMO).

В течение всего периода голосования ЦИК, Генпрокуратура, Полиция, и офис Омбудсмена будут периодически представлять текущую информацию о возможных нарушениях, поступающих жалобах и заявлениях, публикациях в СМИ и проводимых на их основании расследованиях.На выборах зарегистрированы около 70-ти местных и 32 зарубежных СМИ.На сайте ЦИК размещена ссылка на «Прямая трансляция с избирательных участков» , по которой можно в он-лайн режиме наблюдать за ходом выборов на 1500 избирательных участках.