На территории Армении имеются труднопроходимые дороги: местами - гололед

МЧС Армении сообщает, что по положению на 09:25 9-го декабря межгосударственные и республиканские дороги на территории Армении открыты.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, имеются труднопроходимые дороги: местами – гололед.

Труднопроходимы перевал Варденяц, дорога Сотк-Карвачар – для грузовиков и машин с прицепом.На перевале Варденяц, на дорогах Сотк-Карвачар, Ашоцк-Бавра, Сараван-«Зангер» - местами гололед. В Гаваре, Мартуни, на перевале Варденяц – местами идет снег. В Талине, Горисе, Капане, Каджаране, Мегри – туман.

Со стороны дорожных строителей на межгосударственных и республиканских дорогах осуществляется круглосуточный контроль, проводится очистка, посыпание солью и песком. Водителям рекомендуется ездить с зимними покрышками.

Согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии, по положению на 9-е декаря дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта. По сведениям отделения МЧС РФ Северной Осетии, на КПП в Ларсе скопилось некоторое количество автомобилей.