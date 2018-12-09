Правосудие в Армении осуществляет судебная система: Осипян – об аресте Кочаряна

Полиция Армении не занимается политикой. Как передает «Арменпресс», об этом заявил в беседе с журналистами начальник полиции Армении Валерий Осипян после голосования на досрочных парламентских выборах.

Начальник полиции Армении Валерий Осипян прокомментировал арест второго президента Роберта Кочаряна. В частности Осипян заявил, что все равны перед законом. И опроверг заявления Республиканской партии Армении о том, что арест экс-президента — это политический заказ.

"Правосудие осуществляет судебная система, она и решит он виноват или нет. Мы же не занимаемся политикой и во время предвыборной кампании так осуществляли работу, чтобы все политические силы были в равных условиях", – заключил начальник полиции.

В пятницу Апелляционный суд оставил в силе решение суда общей юрисдикции первой инстанции города Еревана об избрании меры пресечения в отношении второго президента Армении Роберта Кочаряна в виде заключения под стражу, которое Апелляционный суд отменил 13 августа. Генпрокуратура обратилась в Кассационный суд с целью обжалования решения. Дело было направлено на повторное рассмотрение в Апелляционный суд. В конце июля этого года Кочарян был арестован по обвинению в свержении конституционного строя в республике в марте 2008 года.