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Арас Озбилис стал автором голевой передачи


В 15-м туре чемпионата Голландии «Виллем II» дома уступил «Херенвену» со счетом 1:5. Как передает «Арменпресс», в составе хозяев поля весь матч отыграл полузащитник сборной Армении Арас Озбилис, который стал автором голевой передачи.



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