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Мануэл Петросян отстает от лидера на пол-очка


Гроссмейстер Мануэл Петросян продолжает выступления на Римском турнире. Как передает «Арменпресс», в 8-м туре друг против друга играли 2 представителей Армении - Мануэл Петросян и Тигран Арутюнян, партия завершилась с миром. Ваге Багдасарян одержал победу.

За один тур до конца турнира Мануэл Петросян отстает от лидера на пол-очка, набрав 6 очков.


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