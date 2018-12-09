Мануэл Петросян отстает от лидера на пол-очка
Гроссмейстер Мануэл Петросян продолжает выступления на Римском турнире. Как передает «Арменпресс», в 8-м туре друг против друга играли 2 представителей Армении - Мануэл Петросян и Тигран Арутюнян, партия завершилась с миром. Ваге Багдасарян одержал победу.За один тур до конца турнира Мануэл Петросян отстает от лидера на пол-очка, набрав 6 очков.
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