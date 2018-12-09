Межгосударственные и республиканские дороги на территории Армении открыты: труднопроходим перевал Варденяц
МЧС Армении сообщает, что по положению на 08:15 9-го декабря межгосударственные и республиканские дороги на территории Армении открыты.
Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, труднопроходим перевал Варденяц – для грузовиков и машин с прицепом.
На перевале Варденяц, на дорогах Сотк-Карвачар, Ашоцк-Бавра, Сараван-«Зангер» - местами гололед.
В Гаваре, Мартуни, на перевале Варденяц – местами идет снег.
В Талине, Горисе, Капане, Каджаране, Мегри – туман.
Со стороны дорожных строителей на межгосударственных и республиканских дорогах осуществляется круглосуточный контроль, проводится очистка, посыпание солью и песком. Водителям рекомендуется ездить с зимними покрышками.Согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии, по положению на 9-е декаря дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта. По сведениям отделения МЧС РФ Северной Осетии, на КПП в Ларсе скопилось некоторое количество автомобилей.