«Арсенал» одержал победу, Генрих Мхитарян принимал участие в игре

В 16-м туре чемпионата Англии «Арсенал» дома обыграл «Хаддерсфилд» с минимальным счетом благодаря голу уругвайца Лукаса Торрейры.



Как передает «Арменпресс»,полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян вышел на замену после перерыва.

Ранее стал известен стартовый состав лондонского «Арсенала» на матч 16-го тура чемпионата Англии против «Хаддерсфилда». Полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян начал игру на скамейке запасных.

«Арсенал»начал игру в следующем составе: Лено, Бельерин, Лихтштайнер, Мустафи, Сократис, Колашинац, Гендузи, Торрейра, Джака, Обамеянг, Ляказетт.

Матч «Арсенал» - «Хаддерсфилд» начался в 19:00 по ереванскому времени. «Арсенал» на третьем месте, набрав с 34 очка.