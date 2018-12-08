«Арсенал» одержал победу, Генрих Мхитарян принимал участие в игре
20:57, 8 Декабрь, 2018
В 16-м туре чемпионата Англии «Арсенал» дома обыграл «Хаддерсфилд» с минимальным счетом благодаря голу уругвайца Лукаса Торрейры.
Как передает «Арменпресс»,полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян вышел на замену после перерыва.
Ранее стал известен стартовый состав лондонского «Арсенала» на матч 16-го тура чемпионата Англии против «Хаддерсфилда». Полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян начал игру на скамейке запасных.
«Арсенал»начал игру в следующем составе: Лено, Бельерин, Лихтштайнер, Мустафи, Сократис, Колашинац, Гендузи, Торрейра, Джака, Обамеянг, Ляказетт.Матч «Арсенал» - «Хаддерсфилд» начался в 19:00 по ереванскому времени. «Арсенал» на третьем месте, набрав с 34 очка.