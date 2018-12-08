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Наблюдатели МПА СНГ не отметили нарушений в ходе предвыборной агитации


Наблюдатели Межпарламентской ассамблеи СНГне отметили  нарушений  в ходе  предвыборной  агитации   к предстоящим 9 декабря   внеочередным парламентским выборам в  Армении. Вице-спикерпарламента Кыргызстана,  координатор наблюдательской миссии Межпарламентской ассамблеи СНГ в Армении Мирлан Бакиров,  выразил надежду, что предстоящее голосование будет проходить в соответствии с законодательством.

Как  передает Арменпресс,в ходе  брифинга в ЦИК РА   Бакиров сказал, что они встретились с представителями альянса «Мой шаг», а также обсудили ряд вопросов с председателем Центральной избирательной комиссии Тиграном Мукучяном.

«У нас пока нет никаких замечаний, мы не заметили каких-либо нарушений на выборах. Подготовка к выборам идет в рамках законодательства РА. Мы посетим избирательные участки  как в столице, так и в областях. Мы разделились на пять групп, у нас 23 наблюдателя, а в целом миссия наблюдателей от СНГ насчитывает  80 членов», - сказал он.

Бакиров отметил, что, скорее всего, они представят свой отчет 10 декабря - на следующий день после выборов.

Миссия МПА СНГ  прибыла в Армению по приглашению Национального собрания Армении.




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