Наблюдатели Межпарламентской ассамблеи СНГ считают удовлетворительнойподготовку к выборам

Наблюдатели Межпарламентской ассамблеи СНГ удовлетворительно оценивают подготовку к предстоящим 9 декабря внеочередным парламентским выборам в Армении.

Как передает Арменпресс, после встречи с председателем ЦИК РА Тиграном Мукучяном, генеральный секретарь МПА СНГ Юрий Осипов отметил, что несмотря на крайнюю ограниченность времени на подготовку к недавно состоявшимся выборам в Совет старейшин Еревана, была создана возможность для ознакомления со всеми политическими силами и кандидатами.

«Думаю, завтра народ Армении сделает свой выбор», - сказал Осипов.

Он сообщил, что сегодня они встретятся с политическими силами.

«Думаю, такое количество политических сил свидетельствует о демократическом подходе к выборам. Я обратил внимание на то, что в политических силах в основном представлена молодежь. В этом Армения отличается от остальных стран СНГ», - сказал он, отметив, что очень хорошо, что интернет и другие технологии предоставляют достаточную информацию о них.

Генеральный секретарь МПА СНГ подчеркнул, что невозможно сравнить выборы, прошедшие 10 лет назад, с сегодняшними.

«Вижу, что каждая молодая политическая сила, каждый кандидат может приложить усилия и сделать себе рекламу на этих выборах», - сказал он.