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Наблюдатели Межпарламентской ассамблеи СНГ считают удовлетворительнойподготовку к выборам


Наблюдатели Межпарламентской ассамблеи СНГ удовлетворительно оценивают подготовку  к предстоящим 9 декабря   внеочередным парламентским выборам в  Армении. 

Как  передает Арменпресс, после  встречи с  председателем ЦИК РА Тиграном Мукучяном, генеральный  секретарь МПА СНГ  Юрий  Осипов  отметил, что несмотря на  крайнюю ограниченность времени на подготовку  к  недавно состоявшимся выборам в  Совет старейшин Еревана, была  создана возможность для  ознакомления со всеми политическими силами и кандидатами.

«Думаю, завтра  народ Армении сделает свой  выбор», - сказал Осипов. 

Он сообщил, что сегодня  они встретятся с политическими силами.

«Думаю, такое  количество политических сил свидетельствует о демократическом подходе к  выборам. Я  обратил внимание  на  то, что  в  политических силах в  основном представлена  молодежь. В этом Армения  отличается от остальных стран СНГ», - сказал он, отметив, что очень хорошо, что интернет и другие  технологии предоставляют достаточную информацию о них. 

Генеральный  секретарь МПА СНГ  подчеркнул, что невозможно сравнить выборы, прошедшие  10 лет назад, с сегодняшними.

«Вижу, что каждая молодая политическая сила, каждый  кандидат может приложить усилия и  сделать себе рекламу на этих выборах», - сказал он.





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