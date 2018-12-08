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СенорАсратян опубликовал фрагменты артиллерийских стрельб с учений Армии обороны


Пресс-секретарь МО Арцаха СенорАсратян опубликовал в Facebook фрагменты  артиллерийских стрельб  с учений  Армии обороны.

Как  передает Арменпресс, учения  проходили на  полигоне  «Тигранакерт».

Проводится управление огнем  в боевой  стрельбе.


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