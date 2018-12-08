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Лыжник Микаел Микаелян завоевал бронзовую медаль в Финляндии


Член национальной  сборной  Армении по лыжным гонкам, участник  Олимпийских игр Микаел Микаелян завоевал бронзовую медаль на международных соревнованиях в  Финляндии.

Как  передает Арменпресс, в международных соревнованиях участников до 20 лет, проходящих в  городе  Имастра, Микаел Микаелян третьим пришел к  финалу гонок  на  10 км   в классическом стиле и завоевал бронзовую медаль.

Следующий  старт Микаеляна состоится 8 декабря.




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