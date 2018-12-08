Лыжник Микаел Микаелян завоевал бронзовую медаль в Финляндии

Член национальной сборной Армении по лыжным гонкам, участник Олимпийских игр Микаел Микаелян завоевал бронзовую медаль на международных соревнованиях в Финляндии.

Как передает Арменпресс, в международных соревнованиях участников до 20 лет, проходящих в городе Имастра, Микаел Микаелян третьим пришел к финалу гонок на 10 км в классическом стиле и завоевал бронзовую медаль.

Следующий старт Микаеляна состоится 8 декабря.