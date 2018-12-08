В Сисиане простились с военнослужащим, оставшимся под снежной лавиной 5 декабря
В Сисиане простились с контрактным военнослужащим, сержантом АйкомКарамяном, оставшимся под снежной лавиной 5 декабря.
Как передает Арменпресс, на церемонии похорон присутствовал замминистра МО РА ГабриелБалаян.
В тот день под лавиной оказались и три сослуживца АйкаКарамяна, которых удалось спасти.
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