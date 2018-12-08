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В Сисиане простились с военнослужащим, оставшимся под снежной лавиной 5 декабря


В Сисиане простились с контрактным военнослужащим, сержантом  АйкомКарамяном,   оставшимся под снежной лавиной 5 декабря.

Как  передает Арменпресс, на церемонии похорон присутствовал замминистра МО РА ГабриелБалаян.

 

В  тот день под лавиной  оказались и три сослуживца АйкаКарамяна, которых удалось спасти.





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