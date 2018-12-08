В Сисиане простились с военнослужащим, оставшимся под снежной лавиной 5 декабря

В Сисиане простились с контрактным военнослужащим, сержантом АйкомКарамяном, оставшимся под снежной лавиной 5 декабря.

Как передает Арменпресс, на церемонии похорон присутствовал замминистра МО РА ГабриелБалаян.

В тот день под лавиной оказались и три сослуживца АйкаКарамяна, которых удалось спасти.