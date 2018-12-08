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Армен Саркисян принял руководителей наблюдательских миссий СНГ


Президент Армении Армен Саркисян принял руководителей  наблюдательских миссий  СНГ первого вице-председателя исполкома СНГ Виктора  Гуминского и главу  штаба наблюдательской  миссии СНГ Евгения Слободу, прибывших   в  Армению для  исполнения  своей  миссии во время предстоящих  9 декабря внеочередных парламентских выборов.  

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА, отметив, что в наблюдательскую группу  включены  более 80 представителей  6 стран СНГ, господин Гуминский представил   мандат миссии, а  также их оценки и   наблюдения, касающиеся организации избирательного процесса и хода  предвыборной  кампании.

Собеседники говорили также о дальнейшем развитии  взаимодействия  в  рамках СНГ.

Президент Армении Армен Саркисян отметил важность расширения  рамок  взаимодействия, в частности – необходимость максимального использования  потенциала в торгово-экономической, научно-образовательной, культурной  сферах.

 




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