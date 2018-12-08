Президент Армении Армен Саркисян принял руководителей наблюдательских миссий СНГ первого вице-председателя исполкома СНГ Виктора Гуминского и главу штаба наблюдательской миссии СНГ Евгения Слободу, прибывших в Армению для исполнения своей миссии во время предстоящих 9 декабря внеочередных парламентских выборов.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА, отметив, что в наблюдательскую группу включены более 80 представителей 6 стран СНГ, господин Гуминский представил мандат миссии, а также их оценки и наблюдения, касающиеся организации избирательного процесса и хода предвыборной кампании.

Собеседники говорили также о дальнейшем развитии взаимодействия в рамках СНГ.

Президент Армении Армен Саркисян отметил важность расширения рамок взаимодействия, в частности – необходимость максимального использования потенциала в торгово-экономической, научно-образовательной, культурной сферах.