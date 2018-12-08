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В одном из отелей Нор-Норка обнаружено тело 33-летней женщины — возбуждено уголовное дело


В одном из гостиничных комплексов Нор-Норка 8 декабря  было обнаружено тело 33-летней женщины.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА.

Сигнал о происшествии поступил в Нор-Норкское  отделение  полиции в районе  4  часов  ночи 8 декабря.

Прибывшие  на место оперативники зафиксировали, что это тело 33-летней  жительницы Нор-Норка.

По фактувозбуждено уголовное  дело.

Предпринимаются широкомасштабные оперативно-разведывательные и следственные  мероприятия с целью выяснения  обстоятельств.




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