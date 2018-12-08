В одном из отелей Нор-Норка обнаружено тело 33-летней женщины — возбуждено уголовное дело
14:27, 8 Декабрь, 2018
В одном из гостиничных комплексов Нор-Норка 8 декабря было обнаружено тело 33-летней женщины.
Как передает Арменпресс, об этом сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА.
Сигнал о происшествии поступил в Нор-Норкское отделение полиции в районе 4 часов ночи 8 декабря.
Прибывшие на место оперативники зафиксировали, что это тело 33-летней жительницы Нор-Норка.
По фактувозбуждено уголовное дело.
Предпринимаются широкомасштабные оперативно-разведывательные и следственные мероприятия с целью выяснения обстоятельств.