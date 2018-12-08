В одном из отелей Нор-Норка обнаружено тело 33-летней женщины — возбуждено уголовное дело

В одном из гостиничных комплексов Нор-Норка 8 декабря было обнаружено тело 33-летней женщины.

Как передает Арменпресс, об этом сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА.

Сигнал о происшествии поступил в Нор-Норкское отделение полиции в районе 4 часов ночи 8 декабря.

Прибывшие на место оперативники зафиксировали, что это тело 33-летней жительницы Нор-Норка.

По фактувозбуждено уголовное дело.

Предпринимаются широкомасштабные оперативно-разведывательные и следственные мероприятия с целью выяснения обстоятельств.