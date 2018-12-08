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Предоставляемое армии новое нижнее белье по качеству существенно отличается от старого — АрцрунОваннисян


 Пресс-секретарь МО РА АрцрунОваннисянв Facebook обратился к  вопросу  прачечных в/частей, а  также нового нижнего белья  военнослужащих.

Как  передает Арменпресс, АрцрунОваннисян опубликовал фотографии  предоставляемого армии нового нижнего белья. 

«В войсках уже   получают новое  белье. Оно по качеству существенно отличается от старого. Вв/частях устанавливаются такие  прачечные, где  войско сможет организовать стирку. А  личные  сетчатые  мешки позволят каждому  стирать собственное  белье и  не  смешивать  его с другими», - написал Ованнисян.

Он разместил также фотографии прачечных.




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