Предоставляемое армии новое нижнее белье по качеству существенно отличается от старого — АрцрунОваннисян
13:11, 8 Декабрь, 2018
Пресс-секретарь МО РА АрцрунОваннисянв Facebook обратился к вопросу прачечных в/частей, а также нового нижнего белья военнослужащих.
Как передает Арменпресс, АрцрунОваннисян опубликовал фотографии предоставляемого армии нового нижнего белья.
«В войсках уже получают новое белье. Оно по качеству существенно отличается от старого. Вв/частях устанавливаются такие прачечные, где войско сможет организовать стирку. А личные сетчатые мешки позволят каждому стирать собственное белье и не смешивать его с другими», - написал Ованнисян.
Он разместил также фотографии прачечных.