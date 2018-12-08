Предоставляемое армии новое нижнее белье по качеству существенно отличается от старого — АрцрунОваннисян

Пресс-секретарь МО РА АрцрунОваннисянв Facebook обратился к вопросу прачечных в/частей, а также нового нижнего белья военнослужащих.

Как передает Арменпресс, АрцрунОваннисян опубликовал фотографии предоставляемого армии нового нижнего белья.

«В войсках уже получают новое белье. Оно по качеству существенно отличается от старого. Вв/частях устанавливаются такие прачечные, где войско сможет организовать стирку. А личные сетчатые мешки позволят каждому стирать собственное белье и не смешивать его с другими», - написал Ованнисян.

Он разместил также фотографии прачечных.