Левон Аронян стартует на London chess classic
Лидер национальной сборной Армении по шахматам, действующий обладатель Кубка мира Левон Аронян стартует на London chess classic.
Как передает Арменпресс, турнире ФИДЕ Open, проводимой в рамках лондонского турнира, примут участие член национальной сборной Армении Грант Мелкумян, член национальной женской сборной Армении Сирануш Гукасян и мастер ФИДЕ Давид Мирзоян.
Призовой фонд турнира составляет 300 тысяч долларов. Он проводится по нокаут-принципу — проигравший выбывает из дальнейшей борьбы.
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