Лидер национальной сборной Армении по шахматам, действующий обладатель Кубка мира Левон Аронян стартует на London chess classic.

Как передает Арменпресс, турнире ФИДЕ Open, проводимой в рамках лондонского турнира, примут участие член национальной сборной Армении Грант Мелкумян, член национальной женской сборной Армении Сирануш Гукасян и мастер ФИДЕ Давид Мирзоян.

Призовой фонд турнира составляет 300 тысяч долларов. Он проводится по нокаут-принципу — проигравший выбывает из дальнейшей борьбы.