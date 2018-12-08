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«Искандер», «Скад» — истребительная мощь армянской армии


«Зинуж»-медиа подготовил видеоматериал, в  котором представлены  самые  мощные ракетные системы ВС РА, которые  способны с точностью до нескольких метров поразить и превратить в кучу пепла огромные  территории на расстоянии сотен километров.

Как  передает Арменпресс, в материале  представлены  системы «Искандер», «Скад».

 




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