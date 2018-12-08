«Искандер», «Скад» — истребительная мощь армянской армии

«Зинуж»-медиа подготовил видеоматериал, в котором представлены самые мощные ракетные системы ВС РА, которые способны с точностью до нескольких метров поразить и превратить в кучу пепла огромные территории на расстоянии сотен километров.

Как передает Арменпресс, в материале представлены системы «Искандер», «Скад».