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Никола Пашиняна ждет важное испытание — ВВС о предстоящих внеочередных парламентских выборах в Армении


ВВС опубликовало статью о предстоящих 9 декабря внеочередных парламентских выборах в Армении, подчеркнув, что лидера   бархатной  революции  Никола Пашиняна ждет важное  испытание.

Как  передает Арменпресс, автор статьи отмечает: «Бывший  журналист, ныне  политический деятель, 43-летний  Никол Пашинян сделал явью мирный  переход власти, пробудив надежду  на  трансформацию экономики. Одно из важнейших обещаний, данных Пашиняном многотысячному народу, вышедшему  в  те  апрельские  дни  на  улицы – это проведение  демократических парламентских выборов  в  Армении. Он еще  пользуется большой  популярностью в  народе, и ни у  кого нет сомнений, что лидером среди 11 политических сил, участвующих в  выборах, является руководимый  им блок  «Мой  шаг».

Автор так же  отмечает одну из причин столь широкой  популярности Пашиняна.

«Господин  Пашинян периодически пользуется связью в прямом эфире Facebook, выступая как  доступный политический  деятель», - пишет он.

В  статье  приводится также  мнение  вице-председателя  РПА, депутата НС РА Армена  Ашотяна, который  выразил несогласие  со столь скоропалительным решением о проведении парламентских выборов. Ашотян отметил, что все  политические  силы лишились времени, необходимого для  надлежащей  подготовки к выборам. Ашотян сказал также, что в  Армении еще продолжается постреволюционная эйфория, что отразится и на результатах голосования.




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