Никола Пашиняна ждет важное испытание — ВВС о предстоящих внеочередных парламентских выборах в Армении

ВВС опубликовало статью о предстоящих 9 декабря внеочередных парламентских выборах в Армении, подчеркнув, что лидера бархатной революции Никола Пашиняна ждет важное испытание.

Как передает Арменпресс, автор статьи отмечает: «Бывший журналист, ныне политический деятель, 43-летний Никол Пашинян сделал явью мирный переход власти, пробудив надежду на трансформацию экономики. Одно из важнейших обещаний, данных Пашиняном многотысячному народу, вышедшему в те апрельские дни на улицы – это проведение демократических парламентских выборов в Армении. Он еще пользуется большой популярностью в народе, и ни у кого нет сомнений, что лидером среди 11 политических сил, участвующих в выборах, является руководимый им блок «Мой шаг».

Автор так же отмечает одну из причин столь широкой популярности Пашиняна.

«Господин Пашинян периодически пользуется связью в прямом эфире Facebook, выступая как доступный политический деятель», - пишет он.

В статье приводится также мнение вице-председателя РПА, депутата НС РА Армена Ашотяна, который выразил несогласие со столь скоропалительным решением о проведении парламентских выборов. Ашотян отметил, что все политические силы лишились времени, необходимого для надлежащей подготовки к выборам. Ашотян сказал также, что в Армении еще продолжается постреволюционная эйфория, что отразится и на результатах голосования.