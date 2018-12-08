Главы МИД Армении и Словакии обсудили вопросы двусторонней повестки

В рамках рабочего визита в Милан 7 декабря и.о. министра ИД РА ЗограбМнацаканян встретился с министром ИД Словакии Мирославом Лайчаком.

Как сообщили Арменпресс в Управленииинформации и общественной дипломатии Министерства иностранных дел РА, ЗограбМнацаканян поздравил своего коллегу с председательством в ОБСЕ, подтвердив поддержку армянской стороны приоритетам председательства Словакии.

ЗограбМнацаканян и Мирослав Лайчак обменялись мнениями относительно вопросов сотрудничества в рамках ОБСЕ и путей решения проблем, вставших перед организацией. Стороны отметили важность прочной гарантии принципа суверенного равенства в рамках формата многостороннего сотрудничества.

В ходе встречи обсуждались вопросы повестки армяно-словацких отношений и шаги, предпринимаемые в направлении углубления сотрудничества в сферах, представляющих обоюдный интерес. Глава МИД РА подчеркнул важность реализации совместных программ, направленных на максимально эффективное использование потенциала в сферах новаций, высоких технологий и креативного образования.

ЗограбМнацаканян представил своему словацкому коллеге последние события вокруг мирного решения карабахского вопроса, позицию Армении относительно урегулирования проблемы и в этом контексте подчеркнул важность безопасности людей - основных бенефициаров разрешения проблемы.