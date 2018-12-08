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Главы МИД Армении и Словакии обсудили вопросы двусторонней повестки


В  рамках рабочего визита  в  Милан 7 декабря  и.о. министра ИД РА  ЗограбМнацаканян встретился с министром ИД Словакии Мирославом Лайчаком. 

Как  сообщили Арменпресс в Управленииинформации и  общественной  дипломатии Министерства иностранных дел  РА, ЗограбМнацаканян поздравил своего коллегу с председательством в  ОБСЕ, подтвердив  поддержку  армянской  стороны приоритетам председательства  Словакии.

ЗограбМнацаканян и  Мирослав Лайчак обменялись мнениями относительно вопросов сотрудничества в рамках ОБСЕ и  путей  решения  проблем, вставших перед организацией. Стороны отметили важность прочной  гарантии принципа  суверенного равенства  в  рамках формата  многостороннего сотрудничества. 

В  ходе  встречи обсуждались вопросы  повестки армяно-словацких отношений и шаги, предпринимаемые  в  направлении углубления сотрудничества  в  сферах, представляющих обоюдный интерес. Глава  МИД РА подчеркнул важность  реализации совместных программ, направленных на максимально эффективное  использование  потенциала в сферах новаций, высоких технологий и креативного образования.

ЗограбМнацаканян представил своему  словацкому  коллеге  последние  события  вокруг мирного решения  карабахского вопроса, позицию Армении относительно урегулирования  проблемы и в  этом контексте  подчеркнул важность безопасности людей -  основных бенефициаров  разрешения проблемы.


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