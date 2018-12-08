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ЗПЧ потребует у полиции объяснений в связи ИА News.am


В связи посещением служащих полиции ИАNews.am и письмом полиции, адресованным руководству  ИА  News.am, ЗПЧ  инициировал обсуждения  по данному  вопросу.  

Как  сообщили Арменпрессhttps://armenpress.am/rus/ из офиса  ЗПЧ, от полиции потребуются объяснения, в  том числе  и на  основании обстоятельств, упомянутых в сообщениях ИА  News.am.

На данном этапе  обсуждений считаем необходимым отметить,  что вопросы, связанные  с профессиональной  деятельностью СМИ и журналистов и любого вмешательства в их деятельность, находятся непосредственно в  центре  внимания  Защитника прав  человека.




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