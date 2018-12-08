ЗПЧ потребует у полиции объяснений в связи ИА News.am

В связи посещением служащих полиции ИАNews.am и письмом полиции, адресованным руководству ИА News.am, ЗПЧ инициировал обсуждения по данному вопросу.

Как сообщили Арменпрессhttps://armenpress.am/rus/ из офиса ЗПЧ, от полиции потребуются объяснения, в том числе и на основании обстоятельств, упомянутых в сообщениях ИА News.am.

На данном этапе обсуждений считаем необходимым отметить, что вопросы, связанные с профессиональной деятельностью СМИ и журналистов и любого вмешательства в их деятельность, находятся непосредственно в центре внимания Защитника прав человека.