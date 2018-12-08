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На территории Армении есть труднопроходимые дороги


МЧС РА сообщает, что  по данным на 10:00 часов 8 декабря  автодороги в  республике основном проходимы.

Как  сообщили Арменпресс из МЧС РА, перевал  Варденяц закрыт для  фур  и большегрузов  с  прицепом.

На дороге  Сотк-Карвачар  гололед.

В Тавушской  области туман.

Водителям рекомендуется ездить только с зимними шинами.

Согласно информации, полученной   из департамента дорог ЧС МВД Грузии,  дорога  Степанцминда-Ларс открыта  для  всех видов  транспорта.

Согласно информации из Главного управления Осетии МЧС России, на российской  стороне есть скопление  автомашин.

 




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