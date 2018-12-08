На территории Армении есть труднопроходимые дороги

МЧС РА сообщает, что по данным на 10:00 часов 8 декабря автодороги в республике основном проходимы.

Как сообщили Арменпресс из МЧС РА, перевал Варденяц закрыт для фур и большегрузов с прицепом.

На дороге Сотк-Карвачар гололед.

В Тавушской области туман.

Водителям рекомендуется ездить только с зимними шинами.

Согласно информации, полученной из департамента дорог ЧС МВД Грузии, дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта.

Согласно информации из Главного управления Осетии МЧС России, на российской стороне есть скопление автомашин.