Второй президент Армении Роберт Кочарян арестован
Решением Апелляционного суда, второй президент Армении Роберт Кочарян арестован. Как сообщает Арменпресс, об этом корреспонденту радиостанции «Азатутюн» сообщил директор Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян.
«Согласно решению Апелляционного суда, второй президент Армении Роберт Кочарян арестован и, насколько мне известно, находится в пенитенциарном учреждении «Ереван-Кентрон», - сказал Ванецян.
На вопрос, посетил ли следователь Роберта Кочаряна, он ответил, что не осведомлен об этом.
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