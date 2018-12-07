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Роберт Кочарян обратится в Европейский суд по правам человека


Второй президент Армении Роберт Кочарян обратится в Европейский суд по правам человека. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил адвокат Кочаряна Айк Алумян.

«Мы обязательно обратимся в Европейский суд по правам человека. В то же время мы обратимся в Кассационный суд», - сказал Айк Алумян.

Апелляционный суд постановил оставить решение суда первой инстанции без изменений в меру пресечения в отношении второго президента Роберта Кочаряна. Ранее суд первой инстанции постановил, что Роберт Кочарян должен быть арестован.




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