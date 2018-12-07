Полиция Армении ответила на распространенную агентством news.am информацию о визите сотрудников полиции в офис агентства. Как сообщает Арменпресс, в заявлении полиции говорится, что сотрудник Главного управления уголовного розыска полиции Армении в одиночку посетил редакцию агентства news.am и передал документы, подготовленные на основе информации Генпрокуратуры Армении. Редактор связался с адвокатом издания, после чего они приехали и взяли свой экземпляр документов.