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Полиция Армении ответила на распространенную агентством news.am информацию


Полиция Армении ответила на распространенную агентством news.am информацию о визите сотрудников полиции в офис агентства. Как сообщает Арменпресс, в заявлении полиции говорится, что сотрудник Главного управления уголовного розыска полиции Армении в одиночку посетил редакцию агентства news.am и передал документы, подготовленные на основе информации Генпрокуратуры Армении. Редактор связался с адвокатом издания, после чего они приехали и взяли свой экземпляр документов.




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