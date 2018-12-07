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Штат Канзас объявил 7 декабря Днем землетрясения Спитака


Штат Канзас США объявил 6 декабря Днем сотрудничества между Арменией и Канзасом, а 7 декабря - Днем землетрясения Спитака. Как сообщает Арменпресс, соответствующая декларация была передана правительству Армении.




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