В установленные сроки прокуратура Армении представит ходатайство об экстрадиции Нарека Саргсяна. В беседе с Арменпресс об этом сказала пресс-секретарь генпрокуратуры Армении Аревик Хачатрян.

“В установленные сроки мы представим ходатайство об экстрадиции”, - сказала она.

Напомним, что благодаря оперативно-розыскным мероприятиям полиции Армении 6 декабря в Праге обнаружен находящийся в международном розыске Нарек Александрвич Саргсян - племянник экс-президента Армении Сержа Саргсяна. Сотрудникам правоохранительных органов он представил фальшивые документы гражданина Гватемалы Франклина Гонсалеса.

Информация об обнаружении разыскиваемого передана в генпрокуратуру Армении для организации экстрадиции.